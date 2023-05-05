كييف ترفض مبادلة أسراها من الجنود العاديين

صرحت تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، بأن الجانب الأوكراني يرفض استلام الأسرى من الجنود العاديين في إطار عملية التبادل، ويطالب بأولئك الذين لم تقرر روسيا تسليمهم.

وقالت موسكالكوفا للقناة الأولى الروسية: "يرفض الجانب الأوكراني استلام الجنود العاديين، ويضع شروطا، تتضمن المطالبة بتسليم أشخاص لم يقرر قادتنا العسكريون إعادتهم إلى أوكرانيا، لأن التحقيقات معهم ما زالت جارية، لأنهم كانوا قادة نشطين".

وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا أن قوائم التبادل لديها يتم إعدادها على أساس المطالبات المقدمة من أقارب العسكريين الأوكرانيين.

المصدر: ريا نوفوستي