قال العقيد سيرغي زيبنسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "غرب" بالجيش الروسي، إن الجيش الروسي تمكن من تدمير مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين على اتجاه كوبيانسكي.

وأضاف الضابط الروسي: "تمكنت وحدات الجيش الروسي من القضاء على مجموعتي استطلاع وتخريب، ومنعت عمليات تناوب أربع وحدات من القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في المراكز السكنية كامينكا ونوفوملينسك وتينكوفكا (وجميعها في مقاطعة خاركوف)، وكذلك في منطقة ستلماخوفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار زيبنسكي إلى أن المجموعتين المذكورتين، تابعتان للواءين 14 و92 بالقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي