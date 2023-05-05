إسرائيل تصادر حسابات على "بينانس" مرتبطة بـ"داعش" و"حماس"

صادرت إسرائيل منذ عام 2021، 189 حسابا للعملات المشفرة مرتبطة بتنظيم "داعش" وحركة "حماس"، كانت محتجزة في شركة تبادل العملات المشفرة "بينانس" على مدار العامين الماضيين.

وأصدر المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل (NBCTF) وثائق موقعة من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت، في 12 يناير، تظهر أن إسرائيل صادرت حسابين مرتبطين بتنظيم "داعش"، كان يحتفظ بهما فلسطيني يبلغ من العمر 28 عاما يدعى أسامة أبو عويضة.

كما تمت مصادرة ما يقرب من 200 حساب مملوكة لثلاث شركات صرافة فلسطينية مقرها قطاع غزة، وهي "المتحدون"، وشركة دبي ، وشركة الوفاق. وقد اتهمت الشركات بـ"مساعدة الجماعات الإرهابية"، وذلك بعد أن صنف وزير الدفاع السابق بيني غانتس شركة "المتحدون" ككيان إرهابي، بعد اتهامهم بتحويل أموال إلى "حماس".

هذا وتنفي "حماس" ذلك، معلنة أنها ستتوقف عن جمع التبرعات باستخدام عملة البيتكوين المشفرة، مشيرة إلى القلق على سلامة مانحيها.

المصدر: i24 news