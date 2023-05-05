أنقرة على وشك إنجاز المرحلة الأولى من انتخابات 14 مايو

نقلت وكالة "الأناضول" عن اللجنة العليا للانتخابات بتركيا أن عدد الأتراك المشاركين بالتصويت خارج البلاد وبالمعابر الحدودية بلغ مليونا و165 ألفا و969 ناخبا تمهيدا لانتخابات 14 مايو.

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وأوضحت أن مليونا و83 ألفا و684 ناخبا أدلوا بأصواتهم في صناديق اقتراع أقامتها الممثليات التركية في خارج البلاد حتى الآن، فيما أدلى 82 ألفا و285 ناخبا بأصواتهم في صناديق اقتراع أقامتها السلطات التركية في البوابات الجمركية.

وكانت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية للأتراك المقيمين في الخارج وفي المعابر الحدودية، انطلقت في 27 أبريل الماضي، وتستمر عملية تصويت الأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم حتى 9 مايو، فيما تستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية والمطارات حتى 14 مايو.

ويبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

ويتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو، لانتخاب مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

المصدر: الأناضول