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وزير الخارجية الصيني يؤكد للافروف استعداد بكين للتعاون مع روسيا وحل أزمة أوكرانيا

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وزير الخارجية الصيني يؤكد للافروف استعداد بكين للتعاون مع روسيا وحل أزمة أوكرانيا
Sputnik Russian Foreign Ministry
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أعلن وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، استعداد الجانب الصيني للتعاون مع روسيا وتقديم مساهمة حقيقية في تسوية الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن غانغ قوله: "ستعمل الصين باستمرار على تعزيز مفاوضات السلام. ونحن على استعداد لتقديم مساهمة حقيقية في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية من خلال الاتصالات والتنسيق مع روسيا".

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وأشار خلال الاجتماع الذي عقد أمس على هامش قمة شنغهاي للتعاون في الهند إلى تعزيز التعاون بين بكين وموسكو بعد زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لروسيا في مارس الماضي.

وأكد أن "الصين وروسيا تحافظان على الاتصالات النشطة مع بعضهما البعض على جميع المستويات، وتعززان التعاون في جميع المجالات".

وشدد على أن "الصين مستعدة لتعزيز الاتصالات الاستراتيجية مع روسيا، وتقوية وتعميق التعاون في جميع المجالات".

المصدر: تاس

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