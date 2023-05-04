 
مباشر

نتنياهو: إيران أخطر 50 مرة من كوريا الشمالية وتهديدها النووي قد يغير التاريخ (فيديو)

أخبار العالم

نتنياهو: إيران أخطر 50 مرة من كوريا الشمالية وتهديدها النووي قد يغير التاريخ (فيديو)
RT / Twitter
نتنياهو خلال استقباله وفدا نيابيا أمريكيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v92w

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الخطر النووي الإيراني على الصعيد العالمي أكثر بـ50 مرة من الخطر الكوري الشمالي.

وأوضح نتنياهو خلال استقباله وفدا نيابيا أمريكيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، "أن إيران التي تعتبر الولايات المتحدة "الشيطان الأكبر"، إذا أصبحت قادرة على تهديد أي مدينة أمريكية من خلال الابتزاز النووي، فسيؤدي ذلك إلى تغيير التاريخ، وخارطة العالم".

وأكد نتنياهو مجددا أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع قرب الحدود الإسرائيلية"، مشيرا بذلك إلى الأراضي السورية واللبنانية.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا