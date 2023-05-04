نتنياهو: إيران أخطر 50 مرة من كوريا الشمالية وتهديدها النووي قد يغير التاريخ (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الخطر النووي الإيراني على الصعيد العالمي أكثر بـ50 مرة من الخطر الكوري الشمالي.

وأوضح نتنياهو خلال استقباله وفدا نيابيا أمريكيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، "أن إيران التي تعتبر الولايات المتحدة "الشيطان الأكبر"، إذا أصبحت قادرة على تهديد أي مدينة أمريكية من خلال الابتزاز النووي، فسيؤدي ذلك إلى تغيير التاريخ، وخارطة العالم".

وأكد نتنياهو مجددا أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع قرب الحدود الإسرائيلية"، مشيرا بذلك إلى الأراضي السورية واللبنانية.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today, at the Prime Minister's Office in Jerusalem, with a bipartisan US Congressional delegation led by House of Representatives Permanent Select Committee on Intelligence Chairman Michael Turner @RepMikeTurner. pic.twitter.com/cg1deYL4f5 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 4, 2023

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"