وسائل إعلام: لندن ترسل فرقاطة لمراقبة سفن روسية تنشط قبالة بريطانيا

أفادت صحيفة "صن" نقلا عن مصدر مطلع بأن بريطانيا أرسلت فرقاطة مزودة بصواريخ مضادة للسفن لمراقبة "نشاط سفن روسية قريبة جدا من بريطانيا".

وقالت الصحيفة: "أرسلت البحرية الملكية سفينة حربية لمراقبة الأسطول الروسي المتواجد بالقرب من بريطانيا بشكل خطير. وأبحرت الفرقاطة من النوع 23 في بحر الشمال لمراقبة السفن الحربية الروسية القادرة على حمل أسلحة نووية والتي ستحاول تنظيم استعراض للقوة قبل تتويج الملك تشارلز".

إقرأ المزيد

وزعمت الصحيفة ظهور 5 سفن حربية روسية وسفينتا دعم بالقرب من المياه البريطانية، وأشارت إلى أنها مزودة بصواريخ "كاليبر" مجنحة.

وقامت الصحيفة بتسمية السفن الموجودة هناك وهي الفرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش"، والطرادات "سابرازيتلني" و"ستويكي" و"أودينتسوفو" والناقلة "كاما" وزورق السحب "غريبلسكي".

وقال مصدر دفاعي بريطاني للصحيفة إن القيادة "على علم بوجود عدد صغير من السفن الروسية تجري تدريبات بالقرب من بريطانيا وتراقب الوضع عن كثب".

وأشارت صحيفة "صن"، إلى أن البحرية البريطانية قررت الآن إرسال فرقاطة مزودة بصواريخ "هاربون" المضادة للسفن فقط لتعقب السفن الروسية.

وزعم مصدر آخر في مجال الدفاع للصحيفة، أن تصرفات السفن الروسية هي عرض متعمد للقوة، يتم تنفيذه خصيصا عشية التتويج.

المصدر: نوفوستي