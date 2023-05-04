ترامب يغيب عن محاكمته بتهمة الاغتصاب وهيئة المحلفين تكتفي بفيديو لإفادة سابقة له

غاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن حضور جلسة لمحاكمته في نيويورك في قضية تتهمه فيها صحفية بالاغتصاب، لكن هيئة المحلفين اطلعت على شهادة سابقة أدلى بها في فيديو.

وأكد ترامب في فيديو سُجل أثناء تقديمه إفادته في أكتوبر 2022 "إنها كاذبة ومريضة(..)أعتقد أنها مريضة وتعاني من اضطرابات عقلية".

ونظرا إلى تغيّبه واستحالة استجوابه، طلب محامو الجهة المدّعية الصحاية إي. جين كارول بث مقتطفات مطوّلة من الفيديو خلال جلسة المحاكمة.

وفي هذه القضية المدنية، ستقرر هيئة محلفين تضم تسعة مواطنين ما إذا كان على ترامب دفع تعويضات لجين كارول التي تتهمه منذ 2019 باغتصابها في ربيع 1996 في غرفة قياس الملابس في أحد متاجر نيويورك الكبرى ثم بتشويه سمعتها بالادعاء بأنها كانت تكذب.

وخلال شهادته، كرر ترامب أنه لا يعرف إي جين كارول التي كانت في حينها كاتبة عمود في مجلة "إيل" وأكد مرارا أنها "ليست من النوع المفضل لديه".

ثم عرضت عليه صورة التقطت خلال أمسية اجتماعية كان يتواجد فيها مع جين كارول قبل سنوات من اللقاء المزعوم عام 1996.

وأكد ترامب أنه لا يتذكر الواقعة، وظن أن جين كارول في الصورة هي زوجته السابقة مارلا "إنها زوجتي.. إنها مارلا" وعلى الفور تقول له محاميته "إنها(إي جين)كارول".

وتمكنت هيئة المحلفين الخميس من مشاهدة مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع يقول فيه ترامب في 2005 أمورا مهينة بحق النساء.

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وتباهى ترامب في الفيديو بتقبيلهن ولمسهن كما يشاء قائلا "عندما تكون نجما تسمح لك النساء بذلك. يمكنك فعل أي شيء بهن".

وقال خلال شهادته "إنها أخبار قديمة حقا"، مؤكدا أنها "أحاديث يتم التداول بها في غرفة قياس الملابس" أو"الطريقة التي يتحدث بها عامة الناس".

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، اتُهم ترامب في الماضي من قبل أكثر من 20 امرأة بالاعتداء عليهن جنسيا أو باعتماد سلوك غير لائق معهن. وهو نفى صحة هذه الاتهامات ولم تتم مقاضاته على الاطلاق.

الا أن قانونا جديدا بات نافذا في نيويورك اعتبارا من نوفمبر الماضي، يعطي ضحايا الاغتصاب حق المقاضاة حتى في حال مرور عقود من الزمن على الاعتداء الجنسي. ويمنحهم مهلة عام واحد بعد صدوره، للقيام بذلك.

المصدر: أ ف ب