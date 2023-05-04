البيت الأبيض ينبّه شركات الذكاء الاصطناعي لمسؤوليتها "الأخلاقية"

شددت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على المسؤولية الأخلاقية لشركات التكنولوجيا لحماية المجتمع من الأخطار المحتملة للذكاء الاصطناعي.

وقالت هاريس في بيان عقب استقبالها عددا من رؤساء هذه المؤسسات في البيت الأبيض الخميس، "تشاركت اليوم مع الرؤساء التنفيذيين لشركات هي في طليعة الابتكار الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي، المسؤولية الأخلاقية والمعنوية والقانونية لضمان سلامة وأمن منتجاتهم".

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وشددت نائبة الرئيس على أنها لطالما عملت على "حماية المستخدمين من المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا".

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحسين حياة الناس والتصدي لكبرى التحديات التي يواجهها المجتمع، لكنه قادر أيضا في الوقت عينه على أن يزيد بشكل هائل المخاطر حيال الأمن والسلامة، وينتهك الحقوق المدنية والخصوصية، ويقوّض ثقة الجمهور وإيمانه بالديمقراطية.

وقالت هاريس إنها والرئيس جو بايدن الذي أطل على المجتمعين لوقت وجيز، يدعمان "الدفع نحو قوانين جديدة محتملة ودعم تشريع جديد".

وشارك في الاجتماع رؤساء شركات عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل "غوغل" و"مايكروسوف" و"أوبن إي آي" و"أنثروبيك".

المصدر: أ ف ب