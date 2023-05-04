واشنطن تشكك في جدوى الاتصالات مع موسكو لبحث هجوم الطائرتين المسيّرتين على الكرملين

شكك منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في جدوى الاتصالات مع روسيا لبحث هجوم الطائرتين المسيرتين على الكرملين مؤخرا.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لا علم لدي بأي اتصالات خاصة حول حادثة الهجوم المزعوم بالطائرتين من دون طيار".

وأضاف: "هذا الحادث وقع يوم أمس، وأعتقد أننا أوضحنا ما قاله السيد بيسكوف.. هذا كذب صارخ.. ولا أعرف ما إذا كنّا بحاجة لإيصال هذا الموقف بطريقة خاصة".

المصدر: نوفوستي