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واشنطن تشكك في جدوى الاتصالات مع موسكو لبحث هجوم الطائرتين المسيّرتين على الكرملين

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واشنطن تشكك في جدوى الاتصالات مع موسكو لبحث هجوم الطائرتين المسيّرتين على الكرملين
Globallookpress
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شكك منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في جدوى الاتصالات مع روسيا لبحث هجوم الطائرتين المسيرتين على الكرملين مؤخرا.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لا علم لدي بأي اتصالات خاصة حول حادثة الهجوم المزعوم بالطائرتين من دون طيار".

وأضاف: "هذا الحادث وقع يوم أمس، وأعتقد أننا أوضحنا ما قاله السيد بيسكوف.. هذا كذب صارخ.. ولا أعرف ما إذا كنّا بحاجة لإيصال هذا الموقف بطريقة خاصة".

المصدر: نوفوستي

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