إيران.. ضبط 6 سفن محملة بالمهرّبات قادمة من ميناء خليجي

أعلن قائد قوات حرس الحدود والحراسة البحرية بمحافظة خوزستان الإيرانية لطف علي باكباز، احتجاز 6 سفن محملة ببضائع مهربة بقيمة 250 مليار ريال في المياه الإيرانية شمال غرب الخليج.

وقال باكباز في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، إن دورية لقوات الحراسة البحرية كانت تجوب المياه الساحلية لمحافظة خوزستان اشتبهت بـ 6 سفن كانت تتجه نحو موانئ المحافظة وقامت بايقافها.

وأضاف: تم كشف 475 جهاز مكيّف هواء في هذه السفن.. تم شحنها من أحد موانئ دول الخليج، وتم ضبط الحمولة.

وأكد قائد قوات حرس الحدود والحراسة البحرية بخوزستان أن البضائع التي تم ضبطها لم تكن مدوّنة في أية قوائم جمركية أو رخص قانونية، مضيفا أنّه تم إلقاء القبض على 12 متّهم بتهريب البضائع وإحالتهم إلى الجهات القضائية المُختصة.

المصدر: إرنا