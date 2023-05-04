زيلينسكي يزور المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

زار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي جنوب هولندا.

واستقبل رئيس المحكمة الجنائية الدولية زيلينسكي لدى وصوله.

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وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الزيارة لم تدم سوى أقل من ساعة لكنها لم تفصح عن تفاصيل ما تمت مناقشته.

وفي أول زيارة رسمية لزيلينسكي إلى هولندا، من المقرر أن يلقي خطابا في وقت لاحق في لاهاي أيضا بعنوان "لا سلام من دون عدالة لأوكرانيا".

وسيعقد زيلينسكي الذي اجتمع مع مشرعين هولنديين في وقت سابق اليوم، اجتماعات أيضا مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وأفادت صحيفة Algemeen Dagblad الهولندية، بأن الطائرة التي كان على متنها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هبطت قبل ساعات قليلة في هولندا.

ووفقا للصحيفة، هبطت الطائرة الحكومية حوالي الساعة 22:15 (23:15 بتوقيت موسكو) في مطار شيفول الهولندي.

المصدر: وكالات