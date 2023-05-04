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الخارجية الإيطالية: ندعم مبادرتي الفاتيكان والصين للسلام بين روسيا وأوكرانيا

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الخارجية الإيطالية: ندعم مبادرتي الفاتيكان والصين للسلام بين روسيا وأوكرانيا
Globallookpress
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صرح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، بأن بلاده تدعم كل مبادرات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال تاياني، على هامش مؤتمر (حالة الاتحاد) المنعقد الخميس في المعهد الأوروبي بمدينة فلورنسا: "نحن نؤيد كل مبادرات السلام: مبادرة الفاتيكان، مبادرة الصين، وآمل أن تؤديان إلى حل إيجابي للحرب بأوكرانيا".

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وأضاف: "نريد السلام ونعمل من أجله، ولا يمكن أن يكون السلام بالتأكيد استسلام أوكرانيا".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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