الخارجية الإيطالية: ندعم مبادرتي الفاتيكان والصين للسلام بين روسيا وأوكرانيا

صرح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، بأن بلاده تدعم كل مبادرات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال تاياني، على هامش مؤتمر (حالة الاتحاد) المنعقد الخميس في المعهد الأوروبي بمدينة فلورنسا: "نحن نؤيد كل مبادرات السلام: مبادرة الفاتيكان، مبادرة الصين، وآمل أن تؤديان إلى حل إيجابي للحرب بأوكرانيا".

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وأضاف: "نريد السلام ونعمل من أجله، ولا يمكن أن يكون السلام بالتأكيد استسلام أوكرانيا".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية