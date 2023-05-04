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بولندا تطلب مساعدة أمريكية بالتحقيق في حادث صاروخ

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بولندا تطلب مساعدة أمريكية بالتحقيق في حادث صاروخ
Legion-Media
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توجهت بولندا إلى الولايات المتحدة بطلب مساعدة في التحقيق في حادثة العثور على صاروخ في غابة بالقرب من مدينة بيدغوشتش في شمال البلاد، حسبما ذكرت إذاعة RMF FM.

وقالت المحطة الإذاعية: "الأجهزة البولندية تتعاون بالفعل مع الأجهزة الأمريكية في هذا الشأن".

ووفقا لـ RMF FM، فإن الجانب البولندي يأمل بتلقي مواد من الولايات المتحدة تمكن من تحديد مصدر الصاروخ الذي تم العثور عليه قرب بيدغوشتش.

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وسائل إعلام: العثور على شظايا وبقايا صاروخ
وسائل إعلام: العثور على شظايا وبقايا صاروخ "عليه كتابات باللغة الروسية" شمال بولندا

وأضافت الإذاعة: "يدور الحديث أيضا عن تحديد المسار الذي حلق به الصروخ وموعد وقوع الحادث، إذ أنه من غير المستبعد أن تكون البنية التحتية الأمريكية قد رصدت هذا الجسم".

في 27 أبريل، أفادت السلطات البولندية بالعثور على حطام "جسم طائر عسكري مجهول" بالقرب من قرية زاموست، على بعد حوالي 15 كيلومترا من بيدغوشتش.

وقالت إذاعة RMF FM إنه صاروخ جو-أرض عليه كتابات باللغة الروسية. في الوقت نفسه، أفادت الإذاعة نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن "الجسم الطائر العسكري" كان على الأرجح هدفا أطلقه الجيش البولندي خلال تدريبات.

من جهتها، ذكرت بوابة Onet، نقلا عن مصادر في الجيش، أنه قد يكون "صاروخا روسيا" أطلق من طائرة روسية من أراضي بيلاروس.

المصدر: "نوفوستي"

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