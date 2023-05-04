عسكري أوكراني يصف المعارك في أرتيوموفسك من ساحة القتال

قال العسكري يوري سيروتيوك، وهو من مرتبات الفوج الخامس المستقل بالجيش الأوكراني، في تصريح تلفزيوني اليوم، إن مدينة أرتيوموفسك تشهد أشد المعارك منذ بداية العام.

وأضاف العسكري، في حديث لقناة "رادا" التلفزيونية: "الوضع هنا في غاية السخونة هنا حاليا. لا أتذكر أن الوضع كان بهذه السخونة، حتى عندما بدأت المرحلة النشيطة في القتال في الشتاء. الآن ضاق قطاع الجبهة وبات تركيز نيران المدفعية أكبر .. كل شيء يتساقط في المنطقة التي تنتشر فيها قواتنا".

إقرأ المزيد

في وقت سابق يوم الخميس، قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، إن القوات الأوكرانية كانت تحاول اختراق خط الدفاع في اتجاه أرتيوموفسك، لكن الوحدات الروسية تتصدى لها.

من جانبه، أفاد يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر، بأن مقاتلي المجموعة تقدموا 230 مترا في أرتيوموفسك أمس الأربعاء وبقي لدى العدو فقط 2.64 كيلومتر مربع من المدينة.

المصدر: نوفوستي