 
مباشر

محافظ إقليم فرنسي يحظر التجمعات بسبب زيارة ماكرون

أخبار العالم

محافظ إقليم فرنسي يحظر التجمعات بسبب زيارة ماكرون
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v8wf

منع محافظ إقليم شارنت ماريتيم بجنوب غرب فرنسا نيكولا باسيليه المظاهرات الخميس 4 مايو في مدينة سانتس في محيط معهد مهني محلي على خلفية زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المنطقة.

إقرأ المزيد
الشرطة الفرنسية تحظر التجمعات يوم السبت بالقرب من ملعب العاصمة حيث يحضر ماكرون
الشرطة الفرنسية تحظر التجمعات يوم السبت بالقرب من ملعب العاصمة حيث يحضر ماكرون

وجاء في مرسوم المحافظ الذي نشرت النائبة المحلية سيغولين أميو نسخة منه عبر "تويتر": "يحظر أي مظاهرات أو اجتماعات أو مسيرات احتجاجية يوم الخميس 4 مايو من الساعة 7:30 حتى 18:00"، مع توضيح أن الحظر ينطبق على قطاع معين قرب معهد برنارد باليسي للتدريب المهني.

وفي وقت سابق، ذكر قصر الإليزيه أن ماكرون سيقدم يوم الخميس خلال رحلته إلى سانتس، ثاني أكبر مدن الإقليم، برنامج إصلاح المعاهد المهنية.

يذكر أن جولات ماكرون الأخيرة إلى الأقاليم الفرنسية رافقها خروج مظاهرات حاشدة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي ممره الرئيس مؤخرا.

واليوم سهدت مدينة سانتس مظاهرات احتجاجية في مناطق لم يشملها الحظر.

المصدر: "نوفستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا