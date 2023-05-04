محافظ إقليم فرنسي يحظر التجمعات بسبب زيارة ماكرون

منع محافظ إقليم شارنت ماريتيم بجنوب غرب فرنسا نيكولا باسيليه المظاهرات الخميس 4 مايو في مدينة سانتس في محيط معهد مهني محلي على خلفية زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المنطقة.

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وجاء في مرسوم المحافظ الذي نشرت النائبة المحلية سيغولين أميو نسخة منه عبر "تويتر": "يحظر أي مظاهرات أو اجتماعات أو مسيرات احتجاجية يوم الخميس 4 مايو من الساعة 7:30 حتى 18:00"، مع توضيح أن الحظر ينطبق على قطاع معين قرب معهد برنارد باليسي للتدريب المهني.

وفي وقت سابق، ذكر قصر الإليزيه أن ماكرون سيقدم يوم الخميس خلال رحلته إلى سانتس، ثاني أكبر مدن الإقليم، برنامج إصلاح المعاهد المهنية.

يذكر أن جولات ماكرون الأخيرة إلى الأقاليم الفرنسية رافقها خروج مظاهرات حاشدة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي ممره الرئيس مؤخرا.

واليوم سهدت مدينة سانتس مظاهرات احتجاجية في مناطق لم يشملها الحظر.

Le comité d'accueil pour Emmanuel #Macron à #Saintes grossit. La Préfecture a interdit les manifestations autour du lycée que doit visiter le président. Les manifestants sont tenus à bonne distance (@PascalLefebvreT) #IntervillesMacron#Casserolespic.twitter.com/io4L1EjTY1 — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) May 4, 2023

المصدر: "نوفستي"