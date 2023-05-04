سياسية هولندية: زيارة زيلينسكي لبلادنا غير لائقة

وصفت البرلمانية الهولندية كارولين فان دير بلاس، زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى هولندا بأنها غير مناسب ورفضت المشاركة في لقاء سيعقد معه.

وأضافت كارولين فان دير بلاس، التي تتزعم حزب المزارعين - المدنيين الهولندي اليميني (BBB)​​: "الرابع من مايو ... في أحد أيام السنة عندما نتذكر ضحايا الحرب. يوم واحد في السنة. هذا ما يجب أن يكون محور الرابع من مايو، وليس زيلينسكي. أعتقد أن زيارته غير مناسبة ... في وقت سابق من هذا الأسبوع أبلغت رئيس مجلس النواب أنني لن أحضر الاجتماع مع زيلينسكي".

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في وقت سابق أفادت الأنباء، بأن الطائرة التي تقل زيلينسكي هبطت في مطار شيفول الهولندي مساء الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي اليوم الخميس برئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

من جانبها، نوهت صحيفة "بوليتيكو" بأن زيلينسكي سيزور المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس.

ويشار إلى أن هولندا تحتفل في 4 مايو بيوم الذكرى - في هذا اليوم، يتم سنويا تكريم المدنيين والجنود الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية.

في اليوم التالي، 5 مايو، يحتفل الهولنديون بعيد التحرير من الاحتلال الألماني في 1940-1945.

المصدر: نوفوستي