صرح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن الغرب حجب أصول روسيا، بنفس الطريقة التي استولت بها إنجلترا بشكل غير رسمي على ذهب الإمبراطورية الروسية قبل 100 عام.

وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "عند مصادرة الأصول المالية لروسيا، استخدم الأنغلوساكسون أنماطا اختبرتها إنجلترا في عشرينيات القرن الماضي، عندما اختلست لندن بلا خجل احتياطيات الذهب في الإمبراطورية الروسية".

وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عددا من العقوبات الصارمة ضد روسيا، بما في ذلك تجميد حوالي نصف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي - حوالي 300 مليار دولار.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

ووفقا للرئيس الروسي، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل عن تقصير التزاماتهما تجاه روسيا، وتجميد احتياطيات النقد الأجنبي لديها.

المصدر: نوفوستي