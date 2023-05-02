"خوفا من تسريبها".. كييف تخفي تفاصيل هجومها المضاد عن حلفائها

كشفت صحيفة "بوليتيكو"، أن سلطات كييف تخفي تفاصيل هجومها المضاد في الربيع عن حلفائها في محاولة لمنع تسرب المعلومات السرية التي قد تعرض العملية للخطر.

ووفقا لمصادر الصحيفة، أوكرانيا استشهدت بتسريب وسائل التواصل الاجتماعي المزعوم لوثائق سرية لوزارة الدفاع والاستخبارات الأمريكية، كأحد أسباب عدم مشاركتها للمعلومات حول الهجوم المضاد، بما في ذلك توقيته وموقعه وعدد القوات التي يخططون لنشرها لتنفيذ الهجوم.

وقدمت الوثائق التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول مسار النزاع في أوكرانيا، مثل مواقف الأفراد العسكريين الأوكرانيين، ومخزونات الأسلحة، وتقديرات الخسائر.

وفي الأيام التي أعقبت التسريب، حاول مسؤولو إدارة واشنطن طمأنة أوكرانيا، والحلفاء في أوروبا، بأنهم يتخذون خطوات لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

ولا تزال أوكرانيا تتبادل بعض المعلومات الاستخباراتية الأساسية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي دعمتها بالأسلحة خلال العام الماضي.

وتعمل سلطات كييف على منع النشر على نطاق واسع للتفاصيل المتعلقة بالتخطيط للأعمال العسكرية، وقال مصدر للصحيفة إن الحكومة الأوكرانية تخفي أيضا تفاصيل حول الهجوم المضاد عن المشرعين.

وتمت مناقشة موضوع الهجوم المضاد المحتمل للقوات الأوكرانية في وسائل الإعلام لعدة أشهر، وأعطت وسائل الإعلام تواريخ مختلفة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن التكهنات العلنية للدول الغربية بشأن الهجوم المضاد الأوكراني القادم تؤكد مشاركتها المباشرة في النزاع.

المصدر: تاس