إيران تعلن استعدادها للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، من أجل المشاركة في خلق عالم متعدد الأقطاب.

وأشار رئيسي، في مقابلة صحفية: "بعد الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، قررنا التقدم بطلب إلى دول بريكس والاستعداد للانضمام إلى هذه المجموعة".

وأضاف: "إننا ندين الجهاز أحادي القطب، والذي يسمح للولايات المتحدة وثلاث أو أربع قوى أخرى يعتبرون أنفسهم حكام العالم".

وبحسب رئيسي، فإن "الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، بفضل العلاقات الطيبة مع الصين وروسيا، جلب منافع لإيران وفتح الطريق لها أمام الأسواق الدولية".

وأكد أن الولايات المتحدة "سعت إلى عزل إيران ومنع مشاركتها في منظمة شنغهاي للتعاون لكنها فشلت".

وشدد رئيسي: "نمد يد الصداقة إلى أي دولة تريد التعاون معنا، إيران تسعى جاهدة لإقامة علاقات بناءة مع جميع الدول على أساس المصالح المشتركة".

كما شدد وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، على أن إنجازات منظمة شنغهاي للتعاون يجب أن تعزز التعددية العالمية والتوازن في القوى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في 27 يونيو 2022، إن السلطات الإيرانية تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

إقرأ المزيد

المصدر: تاس