إيران..إحالة ممثلتين إلى النيابة العامة بسبب ظهورهما دون حجاب خلال مناسبة عامة في طهران

أحيلت ممثلتان إيرانيتان إلى النيابة العامة بسبب ظهورهما دون حجاب خلال مناسبة عامة في طهران، بعد أيام قليلة من ظهور ممثلتين أخريين بلا حجاب، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "فارس".

وذكرت "فارس" نقلا عن بيان صادر عن الشرطة أنه "بعد أن خلعت الممثلتان السينمائيتان والتلفزيونيتان أفسانة بايغان وفاطمة متمدرية الحجاب، تم رفع دعوى قضائية ضدهما وإحالة القضية إلى النيابة العامة"، حيث انتشرت صور الفنانتين على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد بعد حضور أمسية تكريما للممثل الإيراني الشهير أتيلا بسياني نُظمت في طهران.

وفي 25 أبريل الماضي، تقدمت شرطة طهران بشكوى ضد ممثلتين أخريين هما قطايون الرياحي وبانتي بهرام بتهمة "ارتكاب جريمة خلع الحجاب في مكان عام" و"نشر صور على الإنترنت".

وتأتي محاكمة الممثلات بعد دخول خطة جديدة للشرطة حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي لتشديد الرقابة على ارتداء الحجاب

المصدر: "فرانس برس"