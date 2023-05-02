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إعلام عبري: تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

تعرض برنامج إنذار لهجوم.. الجيش الإسرائيلي يحقق في أسباب فشل القبة الحديدية في إسقاط صواريخ غزة

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تعرض برنامج إنذار لهجوم.. الجيش الإسرائيلي يحقق في أسباب فشل القبة الحديدية في إسقاط صواريخ غزة
Globallookpress
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أشار موقع "واينت"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قد فتح تحقيقا في أسباب تراجع إسقاط القبة الحديدية للصواريخ.

 وذكر برنامج منظومة الإنذار "كومتاه" المرتبط بالقبة الحديدية أنه "تعرض في الدقائق الماضية لهجوم سيبراني تسبب في تعطيل الموقع على الويب، دون أي ضرر على التطبيق والإنذارات".

و"منظومة الإنذار كومتاه"، هي برنامج يبعث انذارات على وسائل التواصل،

وتابع لمنظومة القبة الحديدية.

واخترق قراصنة إلكترونيون، في وقت سابق، حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "فيسبوك"، ونشروا عبره أدعية إسلامية باللغة العربية.

ووفق موقع "واينت" استدعى ذلك تدخل الشاباك إلى فتح تحقيق على وجه السرعة بالتزامن مع التحقيق الذي أجراه "فيسبوك".

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المصدر: وكالات 

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