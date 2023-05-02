بيانات رسمية تشير إلى تضاعف أعداد الناخبين الأتراك في الخارج عما كانت عليه في انتخابات 2018

أشارت البيانات الرسمية التركية إلى تضاعف أعداد الناخبين الأتراك في الخارج حتى الآن، عما كانت عليه في انتخابات 2018.

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وبحسب المعلومات الرسمية التركية: حتى صباح اليوم الثلاثاء بلغ عدد المواطنين الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم من الأتراك المقيمين في الخارج 697 ألفا 577 ناخبا (خلال أول أربعة أيام فقط منذ فتح باب التصويت لأتراك الخارج)، والتصويت سيستمر في البعثات الديبلوماسية حتى مساء 9 مايو الحالي، وفي المحابر الحدودية الجوية والبرية حتى مساء 14 الشهر ذاته.



فيما كان عدد الناخبين الأتراك (أتراك الخارج) الذين صوتوا خلال الفترة نفسها في انتخابات العام 2018 (أول أربعة أيام): 321 ألفا و511 ناخب.

يذكر أن نسبة تصويت الأتراك بالخارج في انتخابات العام 2018 كانت حوالي 45% (44.7%).

المصدر: RT