تصادم بين 100 سيارة.. مقتل 6 أشخاص بعاصفة غبارية في إيلينوي الأمريكية (فيديو)

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، أمس الاثنين، بحوادث تصادم بين نحو 100 سيارة على طريق سريع في ولاية إيلينوي الأمريكية، بعد أن تسببت عاصفة غبارية بانخفاض مستوى الرؤية.

وقالت شرطة ولاية إيلينوي في بيان إن نحو 40 إلى 60 سيارة ركاب إضافة إلى 30 مركبة تجارية، تعرضت لحوادث اصطدام في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي "بسبب الرياح الشديدة التي هبت حاملة معها الغبار من الحقول الزراعية عبر الطريق السريع".

DEVELOPING: "Multiple" people are dead after a dust storm caused dozens of vehicles to crash on an Illinois interstate, authorities say.



More than 30 people were transported to the hospital, according to state police. https://t.co/T1uotGreoWpic.twitter.com/XURkqsgM3T — ABC News (@ABC) May 1, 2023

وأضاف البيان أن النيران اندلعت في شاحنتين صغيرتين؟، في حوادث السير التي وقعت في وقت متأخر من الصباح، على امتداد أكثر من 3 كيلومترات من الطريق السريع 55 الذي يربط بين مدينتي شيكاغو وسانت لويس.

Massive pileup on I-55 south of Springfield, Illinois has closed the interstate for nearly 30 miles. Blowing dust off freshly plowed fields led to very low visibility#ilwx

🎥: Nathan Cormier pic.twitter.com/im7QLE8BTp — Nick Hausen (@NickHausenWx) May 1, 2023

وأفادت الشرطة بأن أكثر من 30 شخصا نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح "ما بين طفيفة ومهددة للحياة". وتراوحت أعمار الضحايا بين عامين و80 عاما.

وأظهرت الصور المنشورة من مكان الحادث رجال الإطفاء وسط الغبار والضباب والدخان الناتج عن السيارات المحترقة، والتي خرجت عن الطريق في ظروف رؤية أحيانا شبه معدومة.

🚨#UPDATE: Illinois interstate 55 pileup here’s what we know

- Occurred shortly before 1:00pm CST

- Dust storm reported in area shortly before crash

- 100+ vehicles involved

- 5+ fatalities reported

- Dozens injured

- Emergency crews now searching

- Multiple medical helicopters… pic.twitter.com/ctrklJVGqU — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 1, 2023

وقتل 8 أشخاص في حادث مماثل في ولاية يوتا عام 2021 عندما تسببت عاصفة رملية في سلسلة اصطدامات بين 22 سيارة.

المصدر: أ ف ب