زيلينسكي وترودو يبحثان "تعاونا عسكريا طويل الأمد" بين أوكرانيا وكندا

بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاثنين مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إقامة "تعاون دفاعي طويل الأمد" بين بلديهما.

وكتب ترودو على "تويتر" عقب مكالمة هاتفية مع زيلينسكي "مهما استغرق ذلك من وقت. تلك هي المدة التي سنقدم فيها الدعم لأوكرانيا".

وتوجه إلى الرئيس الأوكراني قائلا "أعدكم بذلك"، مضيفا أن "كندا ستواصل تواجدها هناك من خلال مساعداتها العسكرية والإنسانية والمالية".

وقال زيلينسكي في تغريدة أيضا إنه ناقش مع ترودو إقامة "برنامج تعاون دفاعي طويل الأمد" بين البلدين.

وخصصت أوتاوا أكثر من مليار دولار كندي مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي، شملت مركبات مدرعة وصواريخ أرض-جو ومدافع "هاوتزر" وذخائر بالإضافة إلى دبابات "ليوبارد".

المصدر: "فرانس برس"