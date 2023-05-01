بايدن يتصل بزعماء الكونغرس بعد حديث وزيرة الخزانة عن "كارثة اقتصادية كبيرة" محتملة

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالات بزعماء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين بعد حديث وزيرة الخزانة عن "كارثة اقتصادية كبيرة" محتملة.

وقال البيت الأبيض: "أجرى الرئيس بايدن اتصالا بزعماء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين..رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي الذي يرأس وفدا برلمانيا في إسرائيل، وزعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل"، بعد ظهر يوم الاثنين، ودعوتهم إلى اجتماع 9 مايو بشأن مناقشة سقف الديون".

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي حذرت فيه وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها في أقرب وقت ممكن في الأول من يونيو.

ولم يتضح بعد ما إذا تم قبول الدعوة أم أن 9 مايو هو تاريخ مؤكد.

المصدر: RT