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قائد قوات "فاغنر" يعلن عن تقدم جديد بالعمليات العسكرية في أرتيوموفسك (باخموت)

سي إن إن: مقتل عسكري سابق من مشاة البحرية الأمريكية في أوكرانيا

أخبار العالم

سي إن إن: مقتل عسكري سابق من مشاة البحرية الأمريكية في أوكرانيا
Legion-Media
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لقي العسكري الأمريكي السابق كوبر أندروز مصرعه خلال المعارك الدائرة في أوكرانيا. بحسبما أعلنته قناة CNN  استنادا لأفراد أسرته.

وذكرت القناة التلفزيونية يوم الاثنين: قتل المارينز السابق في 19 أبريل في منطقة أرتيموفسك (باخموت).

وأفادت القناة: بأن أندروز غادر الولايات المتحدة في نوفمبر 2022 للمشاركة في المعارك إلى جانب أوكرانيا. وقد انتهى عقده في مارس 2023، ولكنه قرر البقاء.

وأكد ممثل وزارة الخارجية الأميركية للقناة التلفزيونية مقتل مواطن أمريكي في أوكرانيا، دون الكشف عن اسمه.

المصدر: تاس

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