بحضور الرئيس رئيسي.. إيران تعلن عن اختبار ناجح لأول محرك وطني للطائرات

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين، عن نجاح اختبار محرك للطائرات إيراني الصنع بالكامل ونظام التحكم في المحرك الهوائي، وتم الاختبار بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي.

وتفقد إبراهيم رئيسي شركة "مبنا مايند" (Mapna) ومعرض الإنجازات التكنولوجية لهذه المجموعة في قطاع الطاقة الحرارية والمتجددة، والنفط والغاز، والنقل بالسكك الحديد، والخدمة والإصلاحات الأساسية، والمحركات الجوية، والسيارات الكهربائية، والصناعات الذكية، والصحة والمياه.

وخلال زيارة رئيسي لهذه المجموعة الصناعية، تم اختبار أول محرك الطائرة الإيراني الصنع بالكامل ونظام التحكم في المحرك الهوائي، والذي تم تصنيعه بطريقة الهندسة العكسية على يد خبراء مجموعة "Mapna" الصناعية، بنجاح.

كما زار رئيسي التوربينات الغازية الإيرانية بالكامل لإنتاج الكهرباء، والتي تصنيع أجزائها المتقدمة وذات التقنية العالية في البلاد بواسطة شركة "Mapna" وسلسلة توريد قطع الغيار.

وخلال هذه الزيارة أكد الرئيس الإيراني على تلبية حاجة البلاد من القاطرات من خلال الإنتاج المحلي وكذلك استخدام قدرات مركز تدريب القاطرات لهذه الشركة.

المصدر: RT