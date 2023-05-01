انقطاع التيار الكهربائي في مطار الفلبين وإلغاء 40 رحلة

قال المطار الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا إنه تعرض لانقطاع في التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، في إحدى محطاته ما أدى إلى إلغاء أكثر من 40 رحلة.

وقال مطار نينوي أكينو الدولي في بيان: "من المتوقع حدوث تأخيرات في الرحلات بسبب الانقطاع".

وفي وقت لاحق أعلنت سلطات المطار، أن التيار الكهربائي أعيد إلى مبنى الركاب رقم 3 بمطار الفلبين الرئيسي، بعد انقطاع دام قرابة تسع ساعات أدى إلى إلغاء 48 رحلة طيران داخلية تابعة لشركة "سيبو باسيفيك".

وأكدت شركة "سيبو باسيفيك" إعادة الكهرباء في صالة الوصول رقم 3 بمطار نينوي أكينو الدولي.

المصدر: "رويترز"