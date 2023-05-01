طهران: زيارة رئيسي إلى سوريا ستتم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا على جدول الأعمال وستتم.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إنه فيما يتعلق بزيارة رئيسي إلى سوريا، فإن "هذه الزيارة على جدول الأعمال وستتم"، مشيرا إلى أن "إيران وسوريا دولتان مهمتان في المنطقة تمكنتا بالتعاون معا من التغلب على داعش والإرهاب".

ولفت إلى أن سوريا دخلت مرحلة الإعمار، مضيفا: "كما وقفت إيران في مرحلة داعش إلى جانب سوريا ستتمكن أيضا من أن تقف إلى جانبها في مرحلة الإعمار. إيران أثبتت أنها رفيقة الأيام الصعبة للدول".

وكانت وكالة "إرنا"، أفادت بأن رئيسي، سيزور دمشق يوم الأربعاء، تلبية لدعوة نظيرة السوري، بشار الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة رئيسي ستكون أول زيارة لرئيس إيراني إلى دمشق، منذ اندلاع "الحرب الأهلية في سوريا" عام 2011.

المصدر: RT