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وكالة: الجيش الإيراني يجبر نظيره الأمريكي على التحدث بالفارسية في مياه الخليج! (فيديو)

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نشرت وكالات إيرانية مقطع فيديو يظهر تواصل القوات الأجنبية في مياه الخليج مع القوات الإيرانية للتنسيق معها من أجل العبور من المنطقة.

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وأشارت الوكالات إلى أن "قوة واقتدار إيران في المياه الإقليمية دفعت القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية للتحدث بالفارسية مع القوات الإيرانية".

ويظهر في الفيديو ضابط إيراني يطلب من القوات الخارجية أن تتحدث بالفارسية من أجل التنسيق للعبور من المنطقة، حيث قال: "يجب عليكم أن تتكلموا بالفارسية معنا"، ليكون الرد بالفارسية عبر اللاسلكي.

المصدر: RT

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