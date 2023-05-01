خبير: الولايات المتحدة تريد تحويل كوريا الجنوبية إلى موقع نووي في شرق آسيا

قال الخبير السياسي تشوي جو هيون لوكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الولايات المتحدة تسعى إلى تحويل كوريا الجنوبية إلى موقع نووي في الشرق الأقصى.

ويقول المحلل المتخصص في القضايا الأمنية، والخبير هيون، "الهدف المهيمن للولايات المتحدة هو تحويل كل كوريا الجنوبية إلى أكبر بؤرة أمامية في الشرق الأقصى واستخدامها في استراتيجيتها لتحقيق الهيمنة على العالم. لكن الولايات المتحدة مخطئة بشدة إذا اعتقدت أن بإمكانها تشويه الحقيقة باستخدام الحيل اللفظية وتحويل الأسود إلى الأبيض".

ويشير إلى أنه من خلال إعلان واشنطن، أرادت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إنشاء أساس شرعي مزعوم لنشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية. "نيتهم ​​أيضا إيجاد ذريعة شرعية للنشر الدائم للغواصات النووية الاستراتيجية في مياه شبه الجزيرة الكورية وإضفاء طابع شرعي على ظهور الأصول الاستراتيجية في المستقبل".

ويضيف هيون، "تحاول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجنب المسؤولية عن الجرائم التي تتمثل في التدمير المنهجي لنظام منع الانتشار النووي وتدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية بسبب إنشاء "الكتل العدوانية".

وأكد المراقب أن الوضع في المنطقة يتزعزع مع كل مرور للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية وظهور حاملات الطائرات أو الغواصات في مياهها.

المصدر: تاس