بسبب وضع "غير مسبوق".. غوتيريش يبعث مسؤولا كبيرا إلى السودان

قرّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إيفادا فوريا لمسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة مارتن غريفيث إلى المنطقة، في ضوء وضع "غير مسبوق" في السودان حيث تستمر المواجهات.

وأعلن المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك اليوم الأحد، في بيان: "الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين"، مبديا "قلقه الكبير" وداعيا "جميع الأطراف" إلى حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق المعارك.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أعلنت القوات المسلحة السودانية موافقتها على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

المصدر: أ ف ب