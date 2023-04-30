بوليتيكو: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعدان العقوبات ضد روسيا منذ نوفمبر 2021

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على الاستعداد لفرض عقوبات ضد روسيا، حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، ففي نوفمبر 2021، خلال لقاء مع فون دير لاين في البيت الأبيض، دق الزعيم الأمريكي "ناقوس الخطر بشأن تكدس الجنود الروس بالقرب من الحدود مع أوكرانيا"، مستندا إلى المعطيات العملياتية للولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول أوروبي لم تذكر اسمه قوله: "كان الرئيس قلقا للغاية.. حيث لم يهتم أحد في أوروبا بهذا، حتى أجهزة المخابرات".

وبعد هذه المحادثة، عمل فريق رئيس المفوضية الأوروبية سرا مع إدارة البيت الأبيض على حزمة من العقوبات، حسبما جاء في المقال.

وفي فبراير من هذا العام، خلال خطاب ألقته في مؤتمر ميونخ للأمن، قالت فون دير لاين إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ في تطوير تدابير تقييدية ضد روسيا في ديسمبر 2021، قبل شهرين من بدء العملية الخاصة.

وبدوره جادل الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن حلف شمال الأطلسي كان يستعد للقتال في أوكرانيا منذ عام 2014.

المصدر: نوفوستي