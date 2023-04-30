تركيا.. تعليق حركة الملاحة مؤقتا في مضيق البوسفور

أعلن خفر السواحل التركي، عن إغلاق مضيق البوسفور، الذي يقسم اسطنبول إلى أوروبية وآسيوية، بشكل مؤقت أمام حركة الملاحة بسبب تعطل سفينة شحن تمر عبره.

وبحسب الوكالة، فإن سفينة الشحن الجاف "إلياس كونان" التي يبلغ طولها 94 مترا والمتوجهة من روسيا إلى ميناء كوجالي بالقرب من اسطنبول، تعرضت اليوم الأحد، لعطل في محركها أثناء مرورها بمضيق البوسفور، وبالتالي في حوالي الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، تم إغلاق الشحن في جانبي المضيق.

ووفقا لتقرير خفر السواحل التركي: "تم تسليم السفينة برفقة زورقي قطر إلى مرسى أخيركالي، حيث رست. ومن المقرر استئناف حركة الملاحة في الساعة 21:20".

المصدر: تاس