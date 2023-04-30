مصرع مرتزق كندي كان يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك (صورة)

لقي مرتزق كندي يدعى كايل بورتر، كان يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية مصرعه في أرتيوموفسك، حسبما ما أفاد به مراسلون عسكريون.

كذلك أعلنت المنظمة التي أرسلته للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية عن مقتله، ونشرت صورة له وأرفقتها بعبارات تعزية.

يشار إلى أن بورتر خدم في اللواء 92 من القوات المسلحة لأوكرانيا، وفقا للمعطيات الأولية قتل في معارك أرتيوموفسك يوم 28 أبريل.

في وقت سابق، أفاد المراسلون العسكريون بالقضاء على اثنين من المرتزقة في أرتيوموفسك، وهما الأمريكي أندرو هاريس كوبر من كليفلاند، والإيرلندي فينبار كافيركا.

تجدر الإشارة إلى أنه في 29 أبريل، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية قضت على 575 عسكريا ومرتزقة في اتجاه دونيتسك.

المصدر: وكالات