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الدفاع الروسية تعلن تعيين نائب جديد لوزير الدفاع

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الدفاع الروسية تعلن تعيين نائب جديد لوزير الدفاع
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعيين العقيد الجنرال أليكسي كوزمينكوف في منصب نائب وزير الدفاع، ليكون المسؤول عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الروسية.

  • تخرج العقيد كوزمينكوف من مدرسة فولسك العسكرية العليا للوجستيات في عام 1992 وحتى عام 2019 خدم في مناصب مختلفة في هيئات الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الروسية.
  • من 2014 إلى 2018، ترأس المقر اللوجستي للقوات المسلحة الروسية.
  • من 2018 إلى 2019، كان نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية للخدمات اللوجستية.
  • منذ عام 2019، شغل منصب نائب مدير الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني في روسيا، القائد العام لقوات الحرس الوطني.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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