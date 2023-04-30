الدفاع الروسية تعلن تعيين نائب جديد لوزير الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعيين العقيد الجنرال أليكسي كوزمينكوف في منصب نائب وزير الدفاع، ليكون المسؤول عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الروسية.

تخرج العقيد كوزمينكوف من مدرسة فولسك العسكرية العليا للوجستيات في عام 1992 وحتى عام 2019 خدم في مناصب مختلفة في هيئات الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الروسية.

من 2014 إلى 2018، ترأس المقر اللوجستي للقوات المسلحة الروسية.

من 2018 إلى 2019، كان نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية للخدمات اللوجستية.

منذ عام 2019، شغل منصب نائب مدير الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني في روسيا، القائد العام لقوات الحرس الوطني.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية