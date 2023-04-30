الدفاع الروسية تعلن تعيين نائب جديد لوزير الدفاع
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعيين العقيد الجنرال أليكسي كوزمينكوف في منصب نائب وزير الدفاع، ليكون المسؤول عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الروسية.
- تخرج العقيد كوزمينكوف من مدرسة فولسك العسكرية العليا للوجستيات في عام 1992 وحتى عام 2019 خدم في مناصب مختلفة في هيئات الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الروسية.
- من 2014 إلى 2018، ترأس المقر اللوجستي للقوات المسلحة الروسية.
- من 2018 إلى 2019، كان نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية للخدمات اللوجستية.
- منذ عام 2019، شغل منصب نائب مدير الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني في روسيا، القائد العام لقوات الحرس الوطني.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية