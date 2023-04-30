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مفوض أوروبي: الأزمة في السودان يمكن أن تؤثر على دول الجوار

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مفوض أوروبي: الأزمة في السودان يمكن أن تؤثر على دول الجوار
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قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناركيتش إن خطر انتشار الأزمة السودانية إلى الدول المجاورة في المنطقة غير مستبعد.

وأضاف جانيز ليناركيتش إن "خطر انتشار الأزمة إلى الدول المجاورة في المنطقة خطر حقيقي".

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وبحسب ليناركيتش، هناك دول "هشة للغاية" من بين الدول المجاورة للسودان، وبالتالي فإن عواقب تصعيد الصراع ستكون "كارثية".

كما شدد المفوض الأوروبي على أن المصالحة بين الطرفين المتعارضين في السودان يجب أن تكون على رأس الأولويات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن، الأطراف في السودان إلى وقف الأعمال العدائية على الفور.

المصدر: نوفوستي

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