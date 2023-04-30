مزارعو مولدوفا يطالبون بفرض حظر على واردات الحبوب الأوكرانية

وجهت جمعية "قوة المزارعين" في مولدوفا نداء إلى السلطات مطالبة بفرض حظر مؤقت على استيراد القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا.

وبحسب بيان الجمعية: "إذا لم تتخذ سلطاتنا إجراءات مماثلة على الفور، فإن كارثة حتمية بالنسبة للمزارعين الصغار والمتوسطين الذين يتأثرون في نفس الوقت بالعديد من الأزمات الأخرى.. تطالب الجمعية بفرض حظر مؤقت على استيراد القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا ".

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ويصر المزارعون على إنشاء آلية صارمة لمراقبة عبور المنتجات من أوكرانيا لمنع التهريب. كما يطالبون السلطات بتسريع المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حتى يتمكن مزارعو مولدوفا من الحصول على تعويض.

وأضاف البيان: "سلطاتنا ملزمة بالعمل في المقام الأول من أجل المصالح الوطنية للمزارعين المحليين وسكان الريف. وسيؤثر عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد بشكل غير مباشر على زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وهو ما لن يساعد أوكرانيا بأي شكل من الأشكال".

واتفقت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضي مع بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، وتنص الاتفاقية على إلغاء الإجراءات أحادية الجانب من قبل الدول وفرض حظر مؤقت على استيراد القمح، والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس لهذه البلدان. في المقابل، وعد مزارعوهم بحزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو.

وكانت بولندا وهنغاريا، وسط احتجاجات من المزارعين المحليين، قد أعلنتا نهاية الأسبوع الماضي عن تعليق استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بدون رسوم. وفي وقت لاحق، أعلنت سلوفاكيا وبلغاريا عن قرارات بتعليق استيراد الحبوب والمنتجات الفردية الأخرى من أوكرانيا.