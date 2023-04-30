مجموعة G7 تتفق على الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v80n
أصدر وزراء شؤون الرقمنة والتكنولوجيا في الدول الأعضاء في مجموعة السبع بيانا مشتركا في أعقاب اجتماع استمر يومين في مدينة تاكاساكي بمحافظة غونما اليابانية.
وأفادت وكالة "كيودو" بأن الوزراء اتفقوا على تشكيل مبادئ دولية لتنفيذ التدقيق الحر للبيانات على أساس الثقة (DFFT)، كما اتفقوا على "المبادئ الخمسة" لاستخدام التكنولوجيات الجديدة بما في ذلك الحاجة إلى ضرورة "الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي".
وأضافت الوكالة أن نص البيان لم يتم نشره رسميا حتى الآن.
تترأس اليابان مجموعة السبع في العام الجاري. ومن المتوقع أن تعقد قمة المجموعة في 19-21 مايو القادم في هيروشيما.
المصدر: نوفوستي