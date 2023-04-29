"ديلي إكسبريس" تكشف سيناريو يمكّن روسيا من شل بريطانيا

أكد دوين مينيزيس الباحث في Polar Research and Policy Initiative قدرة روسيا على توجيه ضربة لبريطانيا وإلحاق الضرر بخطوط الكهرباء تحت البحر وكابلات الإنترنت التي تربطها ببر القارة.

وقال مينيزيس لصحيفة "ديلي إكسبرس": "شبكة خطوط الكهرباء الوطنية في المملكة المتحدة تعتمد على الكابلات البحرية القوية، <..> وأي تخريب لها سيؤدي إلى انقطاع التيار الذي سيشل البلاد".

وأشار الخبير إلى أن مثل هذا الهجوم سيؤدي إلى انقطاعات في خدمة الإنترنت.. ولن تتمكن الشركات والمستشفيات والجامعات من العمل، وخلص إلى أن المصارف لن تكون قادرة على التعامل مع التحويلات المالية.

وبحسب المتحدث، يعتمد أداء الدولة في الوقت الحاضر على تشغيل 500 كابل بطول إجمالي يزيد عن 1 مليون كيلومتر.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال الأسبوع الماضي إن التقارير عن وجود خطط روسية لتنظيم أعمال تخريبية ضد منشآت طاقة أوروبية ليس لها أي أساس من الصحة.

المصدر: نوفوستي