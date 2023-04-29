أول تصريح رسمي لأردوغان عن صحته بعد الوعكة التي ألمت به (فيديو)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعوره بتحسن كبير بعد الوعكة الصحية التي ألمت به بشكل مفاجئ أثناء إجراء مقابلة مع صحفيين أتراك وشعر حينها بآلام في المعدة.

وأدلى أردوغان بتصريح خلال عرض سيارة كهربائية تم تجميعها محليا، وهي تعتبر أول فعالية عامة يظهر فيها أردوغان شخصيا منذ 26 أبريل.

وقال أردوغان ردا على سؤال من صحفية تركية من "سي إن إن": "الحمد لله، أفضل بكثير".

هذا وخلال هذه المقابلة التي تمت على عُجالة، كان الرئيس التركي جالسا في المقعد الأمامي للسيارة الكهربائية TOGG، عندما كان يقودها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

تجدر الإشارة إلى أن المقابلة السابقة مع أردوغان كانت قد بدأت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي والتي أوقفت البث المباشر بشكل مفاجئ عندما بدأ الصحفي بطرح سؤال حول التعديلات الوزارية المستقبلية. وقد أثار هذا التوقف ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أردوغان عندما عاد البث المباشر: "أتمنى لكم الصحة. بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة. لذلك أصبت بالتهاب في المعدة. حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج. ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا".

المصدر: RT