كتب دانيال لاريسون، في مجلة Responsible Statecraft التابعة لمركز ابحاث أمريكي أن فلاديمير زيلينسكي سيضطر للموافقة على خسارة أجزاء من أوكرانيا لكي تتمكن واشنطن من حفظ ماء وجهها.

وفقا للخبير، لن تتمكن أوكرانيا من هزيمة روسيا، لذلك فإن الولايات المتحدة ملزمة بتحذير الجيش الأوكراني من الإقدام على خطوات غير محسوبة يمكن أن تؤدي إلى تكبد هزيمة كبيرة أو حتى انهيار عسكري.

يقول المقال:" لكي توافق الحكومة الأوكرانية على ما هو أقل من استعادة كامل المناطق التي خسرتها، سيتعين على الولايات المتحدة ممارسة الضغط، والقيام بذلك علنا للفت انتباه المجتمع الدولي".

وخلص لاريسون إلى أن الدعوات الطموحة لتأجيج الصراع حتى يصل الأوكرانيون أنفسهم لقناعة بضرورة التهدئة، ستقود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فخ، لذا فقد حان الوقت لوقف أي مجاملات مع كييف حول هذا الموضوع.

وشدد مؤلف المقال على أن" مصالح الولايات المتحدة وأوكرانيا ليست متطابقة، وسياسة البيت الأبيض ملزمة بإظهار ذلك".

أصبح معروفا هذا الأسبوع أن أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعدون مشروع قانون يطالب بإنهاء الصراع في أوكرانيا والعودة إلى حدود عام 1991.

موسكو ، 29 أبريل-ريا نوفوستي.