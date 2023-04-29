القوات الأوكرانية تجري تدريبات قرب الحدود مع بيلاروس

أعلنت الخدمة الصحفية للواء الدفاع الاقليمي 120 المنفصل للقوات الأوكرانية، عن إجراء القوات الأوكرانية تدريبات بالقرب من الحدود مع بيلاروس.

ونشرت الخدمة الصحفية على حسابها في "فيسبوك": "في الاتجاه الشمالي، تم تنظيم تدريب مشترك لوحدات من لواء الدفاع الإقليمي المنفصل 120، ودائرة حرس الحدود الحكومية الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني في منطقة تجمع قوات الدفاع في كييف، والتي تشارك في المهام لحماية والدفاع عن محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".

ويشار إلى أنه خلال التدريبات، كان التفاعل بين الوحدات الهيكلية يمارس في ظروف "قريبة من العمليات القتالية". بالإضافة إلى ذلك، تم إيلاء اهتمام خاص لإجلاء الأفراد العسكريين.

وخلال هذا العام، أعلنت أوكرانيا إجراء تدريبات على الحدود مع بيلاروس بشكل متكرر. على وجه الخصوص، في نهاية شهر يناير، أعلن نائب قائد القوات البرية للقوات الأوكرانية، ألكسندر بافليوك، عن إجراء مناورات على الحدود باستخدام عربات مدرعة.

وفي 13 فبراير، أفاد جهاز الأمن الأوكراني عن "تدريبات مكافحة التخريب" بالقرب من الحدود بمشاركة معدات عسكرية وطائرات مسيّرة.

وفي 21 فبراير، أعلن قائد القوات المشتركة سيرغي نايف عن تدريبات للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرنوبل.

المصدر: تاس