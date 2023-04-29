أردوغان يتهم كيليتشدار أوغلو بإهداء منصب الرئاسة للتنظيمات الإرهابية

اعتبر رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو يتلقى كامل الدعم من المنظمات الإرهابية ومن جبال قنديل التي يتحصّن فيها قادة "حزب العمال الكردستاني الإرهابي".

وجاءت تصريحات أردوغان أمام تجمّع انتخابي جماهيري كبير، في مدينة إزمير غربي البلاد.

وقال موجها اتهاماته لمعارضيه "إن كيليتشدار أوغلو يُهدي منصب رئاسة الجمهورية للتنظيمات الإرهابية"، وبيّن أن "التناقضات داخل طاولة المعارضة التركية كبيرة وواضحة".

وأضاف في هذا الجانب: "بعضهم يقول إنه في حال فوزهم، سيسحبون القوات التركية من سوريا والآخر يقول لا يُمكن سحبها.. بعضهم يقول إنهم يحترمون حقوق المثليين جنسياً، وآخر منهم يقول كيف لنا أن نتعامل مع المثليين ونحترمهم".

وتابع عن المعارضة التركية قائلا: "بدعم شعبنا، حقّقنا إنجازات كبيرة في الديمقراطية والتنمية، وسنواصل مسيرتنا .. المعارضة التركية، بارعة بالأكاذيب، وعدم الإيفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم بالانتخابات المحلّية السابقة".

واختتم: "نحن أوفينا بكلّ تعهداتنا وأنجزنا كل المشاريع التي وعدناكم بها، وفي صفوف مرشّحي المعارضة، يوجد مرشّحون من جماعة فتح الله غولن الإرهابية، وحزب العمال الكردستاني الإرهابي". بحسب قوله.

المصدر: RT