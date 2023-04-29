الأسد ووزير خارجيته يستقبلان المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط في دمشق (فيديو)

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جون، خلال لقائه اليوم السبت في دمشق، العلاقات بين البلدين وجملة من القضايا الدولية.

كما التقى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بالمبعوث الصيني في وقت سابق من اليوم.

وكانت الصين قد دعت في أبريل الماضي إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية ضد سوريا لاستعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وتسيير تجارته وإعادة إعمار وطنه.

المصدر: سانا