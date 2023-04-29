أسرار غواصة حديثة بريطانية في مرحاض إحدى الحانات!

أفادت صحيفة "Sun"، بالعثور على وثائق سرية تضم معلومات حول غواصة "HMS Anson" في مرحاض إحدى الحانات في مقاطعة كمبريا البريطانية.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "كانت ليلة مزدحمة. كان هناك الكثير من الناس في الحانة بينهم عسكريون ومدنيون. ذهبت إلى المرحاض وكانت الوثائق ملقاة على الأرض... وكان بإمكان أي شخص أن يجدها".

وأضاف المصدر أنه رأى على الوثائق طابع السرية البريطاني، مؤكدا أن الوثائق كانت تظهر الجزء الداخلي للغواصة البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن غواصة "HMS Anson" خرجت إلى البحر للمرة الأولى في فبراير الماضي. والمعروف أن الغواصة مزودة بطوربيدات ثقيلة وصواريخ توماهوك المجنحة، وهي تعمل على المفاعل النووي ويمكن استخدامها لـ 25 عاما بدون التزود بالوقود. وتبلغ قيمة هذه الغواصة 1,3 مليار جنيه إستراليني.

المصدر: نوفوستي