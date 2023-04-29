مرشحة الرئاسة الأمريكية هايلي: من غير المرجح أن يبقى بايدن لفترة ولاية ثانية

قالت مرشحة الرئاسة وحاكمة ساوث كارولينا السابقة نيكي هايلي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه من غير المرجح أن يبقى "حيا" الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية ثانية.

وقالت هايلي: "نحن نتفهم جميعا، ويمكننا القول بشكل جوهري، أنه إذا صوتت لبايدن، فأنت تعتمد حقا على الرئيس هاريس، لأن فكرة أنه سيعيش حتى يبلغ من العمر 86 عاما أمر غير مرجح".

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وأشار مراقبو القناة إلى أن الرئاسة مهمة ومرهقة للغاية وأن بايدن قد يواجه مشاكل صحية خطيرة. وأضافوا أنه حتى الرؤساء الشباب مثل باراك أوباما "يتعبون ويشيخون بسبب ظروف المنصب القاسية".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن بايدن رسميا أنه يترشح لولاية ثانية "لإنهاء ما بدأه" وأطلق موقعا للحملة.

المصدر: نوفوستي