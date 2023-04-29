القوات البرية الأميركية تعلق تحليق طيرانها بعد مقتل 12 شخصا في تحطم مروحية

أعلن الجيش الأمريكي، إيقاف تحليق مقاتلات سلاح الجو في القوات البرية الأميركية مؤقتا، بعد مقتل 12 شخصا جراء تحطم طائرة مروحية كانوا على متنها.

وقالت القوات البرية في بيان اليوم: "القرار ببقاء كل طياري الجيش على الأرض.. حتى يكملوا التدريبات اللازمة"، مشيرة إلى استثناء الطيارين المشاركين في "المهام الحرجة" فقط.

وقال رئيس أركان الجيش جيمس ماكونفيل: "خلال هذا التعليق، سنركز على بروتوكولات السلامة والتدريب لضمان أن الطيارين وأفراد الطاقم الآخرين لديهم المعرفة والتدريب والوعي الضروريين لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بأمان".

يذكر أنه هذا الأسبوع، تحطمت طائرتان مروحيتان هجوميتان من طراز AH-64 Apache في ألاسكا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي مارس، قُتل تسعة جنود عندما تحطمت طائرتان من طراز UH-60 Black Hawk من الفرقة 101 المحمولة جوا في كنتاكي.

المصدر: نوفوستي