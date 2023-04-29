وزير الخارجية الأوكراني يشيد بدعم الناتو والاتحاد الأوروبي لكييف

أعرب وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية دول شمال البلطيق الثمانية، عن تقديره الكبير لدعم الحكومة الإستونية لبلاده.

وقال كوليبا لبوابة دلفي الإستونية، يوم الجمعة، في أوديسا: "أنا أقدر الدعم الكبير ليس لدينا شك في الدعم المستمر لإستونيا، ولن ننسى أبدا الدعم الحاسم والنشط حقا على مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لذلك، فقط أفضل تقييم إيجابي لأصدقائنا".

وقال كوليبا خلال المؤتمر "إن الهجوم المضاد المرتقب للقوات الأوكرانية لا ينبغي اعتباره المعركة الأخيرة".

ووصل يوم الجمعة، وزراء خارجية دول شمال البلطيق الثمانية، (لاتفيا والدنمارك وإستونيا وأيسلندا وليتوانيا والنرويج والسويد وفنلندا)، إلى أوديسا في زيارة رسمية.

ووفقا لوزارة الدفاع الإستونية، قدمت تالين مساعدة عسكرية إلى كييف بما يقرب من 400 مليون يورو.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

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المصدر: نوفوستي